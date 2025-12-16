ÁÆÉÊ¤Î¡ÖTHE W¡×²òÀâÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¡×ÈïÃÆ¤·¤¿ÃËÀ¥³¥ó¥Ó¤¬È¿ÏÀ¡Ö¤Ê¤ó¤ä¡ªÁò¼°¤Æ¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿Æ°²èÆâ¤ÇÃËÀ¥³¥ó¥Ó¤ò¡Ö¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥¸¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×¤Î½é¿³ºº°÷¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤Î¿³ºº¤Ç¤â¡ÖÀµÄ¾1ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤Ê¤É¤È¿É¸ý¤Ç¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W¡×À¸ÊüÁ÷¸å¡¢ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç1»þ´Ö26Ê¬¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ë¥Õ¤¬B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÈäÏª¤·¤¿Ì¡ºÍ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö±þµÞ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Î¤¯¤À¤ê¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤È¥Ø¥¤¡ª¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÃÕÀÛ²á¤®¤ë¤È¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬1¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¼õ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ä¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¤â¤¦¸«¤¨Æ©¤±¤ë¤¬¤Ê¡¢µÒ¤Ë¡×¡Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤«Â¿¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤¢¤ì¡¢¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÃËÀ¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃË·Ý¿Í¤Ç¤â¤ä¤ë¤ä¤Ä¤ª¤ë¤è¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤È¤«¤½¤¦¤ä¤ï¡£¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ì¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¡£Âµ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤¬¡£¶µ¤¨¤È¤¤¤¿¤ë¤ï¡£¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢Âµ¤ÇÁò¼°¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¯¤À¤ê¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Î¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¬È¿±þ¡£Åö³ºµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¤¤¡ª¤Ê¤ó¤ä¤³¤Îµ»ö¡ª¡ª¡¡Áò¼°¤Æ¡ª¡¡¤¤¤Þ¤ÏË¡»ö¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢Ë¡»ö¤âÀÅ¤«¤ä¤í¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤¬¤ï¤È¤Ï¤¸¤ê¤Ç11Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤·¡¢ÁÆÉÊ¤ÈÆ±´ü¡£º£Ç¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡£¤ß¤Ê¤¬¤ï¤ÏºòÇ¯¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£