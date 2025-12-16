USJ、25周年バージョンの「NO LIMIT！ パレード」2026年3月4日公演開始 ピカチュウ25匹が特別参加
【女子旅プレス＝2025/12/16】2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」を、2026年3月4日（水）より開催する。
【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」
【Not Sponsored 記事】
◆USJ、開業25周年イヤーに新パレード
パーク開業25周年のテーマ“Discover U！！！”は、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味が込められたもの。一年を通じて刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年を届ける。
アニバーサリーイヤーの最初のシーズンに始まる「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」は、パークを代表する人気パレード「NO LIMIT！ パレード」を、パーク開業25周年仕様にアレンジした特別バージョン。ミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたち、セサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ピーナッツやハローキティなど、パークの仲間たちも特別な衣装をまとい、感情を揺さぶるエンターテイメント演出で盛大に開催される。
パレードの途中で繰り広げられるのが“超 Discover U！！！”タイム。子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加し、熱狂の渦に巻きこまれていくうちに誰もが自然とパレードの主役になれる演出で、今回のための特別なパレードソング「The Power of U」を中心とする力強いサウンドがさらなる熱を生み出す。記念グッズの「パレードフラッグ」を手に、エンターテイナーと一緒にフラッグを振ればより一体感を味わえそうだ。
さらに“25周年”にかけて、ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、同パレードに25匹参加することも決定。どこを見てもピカチュウだらけの特別な光景を楽しめるのはこの周年期間だけだ。
◆25周年だけの特別なVIPツアー
さらに、25周年のアニバーサリーに合わせて、特別仕様のVIPツアーが登場。ガイドと一緒にパークを巡りながら、各スポットで25周年ならではの見どころや背景をその場で知ることができ、さらに周年限定のオリジナルグッズも用意。ツアーを通じてパークの魅力に触れることで、自分に合った楽しみ方を新しく発見できる体験となっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
