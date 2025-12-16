本田仁美所属のSAY MY NAME、ガールズパーティー開催？新ALの「Dress Code A」コンセプトフォト公開

ガールズグループSAY MY NAME（セイマイネーム）が、ガールズナイトパーティーを開いた。

カムバックを控えたSAY MY NAMEは、12月29日にリリース予定の3rd EP『&Our Vibe』の団体コンセプトフォトを通じて、多彩な魅力を披露した。

SAY MY NAMEは、同アルバムの3つ目のコンセプトフォトとなる「Dress Code A」バージョンを公開し、ラブリーな少女たちのパーティーへとファンを招待した。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）SAY MY NAME

「ガールズナイト」パーティーをテーマにした今回のコンセプトフォトでは、メンバーたちが可愛らしい部屋でピンクのトレーニングウェアをおそろいで着用し、愛らしい魅力を発散している。

ユニットフォトには、パーティーに欠かせないケーキやドリンクを楽しむ姿をはじめ、フォトタイムを満喫したり、ダイアリーのデコレーションに夢中になる様子など、少女らしい雰囲気がたっぷりと収められている。

SAY MY NAMEは、複数バージョンのフォトを通じて、キッチュなコンセプトからキュートなコンセプトまで自在にこなし、新作で見せるさらなる多彩な姿への期待を高めた。

カムバックに先立ち、SAY MY NAMEはこれまでに2作の新譜を発表し、精力的な活動を続けてきた。「第32回ハントミュージックアワード2024」「第34回ソウル歌謡大賞」「2025 今年のブランド大賞」「第33回大韓民国文化芸能大賞」など、各種授賞式でトロフィーを獲得し、今年1年、さまざまな音楽とパフォーマンスでグローバルファンから大きな支持を集めた。

なお、SAY MY NAMEの3rd EP『&Our Vibe』は、12月29日18時にリリースされる。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。