人生初マラソンで“サブ4.5”達成の藤木直人、共に完走した芸人と2ショット「この53歳イケメンだな！笑」「カッコイイお二人さん」
現地時間14日に開催された『JALホノルルマラソン2025』に出走した俳優の藤木直人（53）とお笑い芸人の狩野英孝（43）が同大会の公式インスタグラムに登場。出走前の2ショットなどが公開された。
【写真・動画】「カッコイイお二人さん」雨の中スタート前に笑顔で意気込む藤木直人＆狩野英孝
投稿では、「今回フルマラソンを走る #藤木直人 さんと #狩野英孝 さん!!!そして大スコールの中レインコートを着た貴重な姿のゲストランナーのみなさま。HAVE FUN」とのコメントとともに、雨模様の中、笑顔でガッツポーズをしながら「行ってきまーす！」「エイコーゴー！」と張り切る様子の藤木と狩野の2ショット動画や、「人生初マラソン、完走目指して頑張ります！行ってきます！」と笑顔でコメントする藤木の動画、写真などが披露された。
同レースで藤木は、4時間23分26秒という記録で完走したことが自身の公式Xにて公開されており、ファンからは驚きの声が次々寄せられていた。また狩野も7時間48分3秒で昨年に引き続き完走したとのこと。
この投稿にコメント欄では「この53歳イケメンだな！笑」「カッコイイお二人さん」「狩野ちゃんに藤木さん 2人とも素敵〜」「藤木さんがエイコーゴーと言ってるのは貴重すぎる」などのコメントが寄せられた。
