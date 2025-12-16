雪肌精の日やけ止めが進化♡汗と水を味方にする新UVが登場

紫外線対策は、肌を守るだけでなく毎日のコンディションにも関わる大切な習慣。雪肌精から、汗や水を味方にUV膜を強化する新発想の日やけ止めが登場します。高い紫外線防止効果と心地よい使用感はそのままに、美容成分や香りをアップデート。日常からアクティブなシーンまで、肌に寄り添いながら透明感を育むUVケアとして注目の存在です。

汗と水で強くなる新UV膜



雪肌精のスキンケアUVは、汗や水に反応して水分を抱え込み、UV防御膜を強化する「抱水シールド成分」を採用。

スーパーウォータープルーフでありながら、普段の洗顔料やボディソープで落とせる手軽さも魅力です。

紫外線が“パフォーマンス低下”の一因※になる点にも着目し、日常をアクティブに楽しむ女性をサポートします。ナチュラルフローラルの清涼感ある香りが、使うたび気分まで軽やかに♪

好みで選べるジェルとミルク



みずみずしい使用感が好みなら「雪肌精スキンケアUVエッセンスジェルN」。90g、SPF50＋/PA++++、UV耐水性★★で、うるおいが続く薄膜ジェルが肌を明るく演出します。

さらっと軽やかに仕上げたい方には「雪肌精スキンケアUVエッセンスミルクN」。60g、SPF50＋/PA++++、UV耐水性★★で、動きの多いシーンでもヨレにくく、しなやかにフィットします。

どちらも3種のハトムギをはじめとする和漢植物由来の美容成分を配合しています。

手軽に使えるUVミスト再登場



好評だった「雪肌精スキンケアUVエッセンスミスト」が数量限定で再販売。60mL、SPF35/PA+++で、顔に直接使える処方をコーセー初採用。メイクの上からでも白浮きせず、手を汚さずに塗り直しが可能です。

美容液85％※配合で、髪や頭皮、首元まで抜かりなくケアできる心強い一本です。

毎日に寄り添う雪肌精UVケア



紫外線対策は、特別な日のためだけではなく毎日の積み重ねが大切。雪肌精の新UVシリーズは、汗や水を味方にする処方と和漢植物の恵みで、肌を守りながら透明感を引き出します。

ジェル、ミルク、ミストと揃ったラインナップは、ライフスタイルやシーンに合わせて選べるのも魅力。日常もアクティブな時間も、心地よく美しく過ごしたい女性に寄り添う存在です♡