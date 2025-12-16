なすなかにし那須、明かされた脳梗塞→緊急手術当日の様子…「ドラマでしか見たことなかった」 漫才復活までの秘話に反響
お笑いコンビ・なすなかにし（中西茂樹、那須晃行）が、14日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）にゲスト出演した。
【写真】仲良しすぎ…！バックハグするなすなかにし
いとこ同士で、仲の良さで知られるコンビ。一方、那須が2023年12月、脳梗塞で倒れ、緊急手術。24年8月に仕事復帰し、今年10月には復帰後初の漫才を披露した。番組では、その裏側にあった秘話が明かされた。
発症当時、那須は前日は踊るほど元気だったと振り返り、「当日、マッサージに行ったらそのまま」と回顧。救急車が呼ばれ、目が覚めるも、何が起こっているかわからなかったという。「帰れますよ」と言うも、立ち上がれなかった。
その連絡を受けた中西は「ドッキリと思った」と証言。「ドッキリやったら言うてくれ！」とぶつけるも、本当だった。病院に駆けつけてもドッキリを疑い、カメラを探したという。
那須の妻・濱田准は「その日お互いに予定があって、その予定終わりが同じぐらいだったから待ち合わせしようって言っていた」「何時間しても連絡がとれなくて」と語りながら、こみあげる涙をこらえた。病院から電話が入り、即座に「手術の許可をください」。まさに「ドラマでしか見たことなかった」光景だったという。
手術後、思うように言葉が出ず、懸命にリハビリに励んだ那須の様子も映った。倒れる前は「疲れすぎててもう辞めたいと言っていた」（濱田）というが、復帰にこだわった。その間、中西は「子どもの時からずっと一緒におったからわかるんで。ここで終わるような晃行やない」と、1人で仕事を受け続けた。
そして、復活の漫才では、リハビリを軽妙なボケ・ツッコミで笑いに変えた。「これぞ、なすなかにし」。中西の妻・高田紗千子（梅小鉢）、紺野ぶるまら松竹芸能の仲間たちが涙を流した。那須は中西に「これからもずっと隣にいてほしい」と呼びかけた。
視聴者からも大反響。SNSでは「なすなかにしさんの話見て涙が止まらない」「今年1番泣いたかも」「なすなかにしのおしゃれクリップ、那須さんの奥様のお話で盛大にもらい泣きして、客席で涙を拭っているファンの方の姿を見て更に泣いた」など、多数の声が寄せられている。
TVerで12月21日午後9時59分まで見逃し配信。
