¡¡µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ÖDUGOUT¡¡supported¡¡by¡¡TELIC¡×¤Ë»²²Ã¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥é¥ó¥É¤«¥·¡¼¤Î¤É¤Ã¤Á¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍýÁÛ¤Î°ìÆü¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤À¤È¤¤¤¦ÀõÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²È¤«¤é¤¢¤ó¤Þ½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²È¤È¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡¢±Ç²è¸«¤¿¤ê¤È¤«¡£Ãë¤ÈÌë¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²óÅú¡£Ãë¤´ÈÓ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£Ãë¤âÌë¤â¡£¼ÖÉ¬Í×¤Ê¤é¼Ö½Ð¤·¤Æ¡¢Á´ÉôÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£