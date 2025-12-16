兄弟猫たちが背中を向けて座ったまま、たがいのシッポをくるくると巻き付けた姿を写した写真が「X」で注目されました。



【写真】尻尾がこんなことになってましたよ！

「尻尾クルクル」



こんなひと言とともに愛猫たちの写真を投稿したのは「クウとカイ」（@kunyan_kainyan）さん（飼い主さん）です。



向かって左側の茶色と白のしましまのシッポの持ち主は「クウ」くんといい、右側の茶色のシッポの持ち主は「カイ」くんといいます。2匹は元保護猫の兄弟猫です。



「なかよしっぽ」

「尻尾握手」

「どうやったら こんな事をやってくれるのかしら 仲良し感半端ないですね〜」

「リアルなしっぽハグ」

「かつてこんなに尊い尻尾を見たことがあっただろうか…」



兄弟猫たちの微笑ましい様子にたくさんの人が癒やされました。飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。



カギ尻尾効果のせい？

愛猫たちがシッポを「クルクル」とからめているのを見た時の感想について「おー！クルクルしてる！と思いました」と飼い主さん。「ただ、よくよく見たらカイちゃんのカギ尻尾（※編集部注、もともと途中で曲がっているシッポのこと）の効果もあってそう見えるけど、たいして絡んでないですね」と話します。



どのくらいこうしていた？

投稿についた「落ちそうになった時のザイルの代わりでしょうか？…」というコメントには「すぐほどけます」と返していましたが、この時は「思ったよりは長くそのままでしたが、私が起き上がった時に解消されました」とのこと。



この後は？

同じくリプライ欄で「兄弟仲良くつながってますね」という声に「だけど、ちょっと経つと揉め始めてたりするからわからん」と答える飼い主さんですが、この後は「私が起き上がってリビングに移動する時に一緒にリビングに来て、その後は猫じゃらしで遊んだので揉めませんでした」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）