着物は単なる伝統衣装ではなく、「心を整える装い」でもある―。街を行く着物姿の人には、どこか凛とした静けさがあります。布を重ね、帯を締める所作のひとつひとつに、装う人の心の落ち着きが宿るからかもしれません。山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんは「着物を着ることによって、以前よりも自然や季節、祖先とのつながりを深く感じるようになった」と語ります。着物がもたらす内面の変化について、池田さんに解説いただきました。

なぜ多くの人が「着物は苦しい」と思い込んでいるのか？その背景に根深い「着付け問題」が…

着物を着るようになって初めて気づいたこと

20年前に着物店を起業した際、着物を提案する側が着物を熟知していないと、お客様に満足して頂ける着物生活はご提案できないと思い、私も社員も毎日店では着物を着ることにしました。

あれから20年、実際に私はほぼ毎日着物を着ています。

この20年間の着物生活を通じて、それまでの40年の洋服生活では気づけなかった、たくさんの気づき、内面の豊かさを身に着けることができたように思います。そしてその喜びは、今日も増していくばかりです。

私が起業したときに、母は老後もずっと貯めていた預金を私の開業資金へと提供してくれましたが、その５ヵ月後の正月の朝に、鏡台に向かい髪をとかしながら、そのまま逝ってしまいました。

私は、喪主として黒紋付の羽織に袴を着て弔問客をお迎えし、着物と羽織の背中に描かれた家紋の感覚を感じながら、弔問の方々にお礼のご挨拶を述べました。その時、いま自分は祖先とつながっているのだと感じました。

他にも冠婚葬祭など大事な儀式の折には、家紋入りの着物を着ます。そのため着物生活をしていると、自然に家紋への関心が芽生えてきます。

ほぼどの家も家紋を備えているというのは、実は世界で日本だけです。ヨーロッパにもエンブレム（紋章）という文化がありますが、こちらは本来、貴族だけに許されている証しとされています。

エンブレムの目的は権威ですから、龍や獅子といった強そうなデザインが多いですね。一方で日本の家紋は、祖先、さらには万物とのつながり、そしていま生きていることへの感謝を表すので、一見目立たない、道端に何気なく咲いている草花が多いのです。



私の家の家紋は片喰（かたばみ）です。片喰の家紋は3枚の葉を表現する場合が多いのですが、この3枚の片喰の葉は人柄、知力、子孫繁栄を表します。

片喰は道端に咲く小さな雑草です。着物を着るようになって、道わきの小さな雑草にも目をとめて、その生きざまを感じるようになりました。

季節の移り変わりに敏感になる

これから寒くなっていきますが、寒い季節に人気の文様の一つが「椿」です。椿の花一輪をお太鼓に描いた帯姿の女性を街で見かけませんか？

椿は、幹や葉の緑も、花の白色や赤色も、色が濃いのが特徴。それは生命力に溢れているので、邪気を寄せつけない神木と信じられてきました。また花が散るときには、花びらがはらはらと離れずに、塊として「ポトリ」と地に落ちます。

そこから「落ちても身を崩さず」と、女性の生きざまの手本であるとも語り継がれてきたのでした。



実は着物や帯に描かれた草木の文様には、着るのに適した時季というものがあります。では、それぞれの草木の文様の着物はいつごろに着ればよいのでしょうか？

たとえば、桜の文様の着物や帯はいつからいつまで着ることができますか、といった質問をよく受けます。

一般論でいえば、人は前向きに生きたいものですから、季節を少し先取りしたタイミングから進行中までです。

桜は咲き誇るのが３月下旬から４月中ですよね。２月中旬はまだ梅や椿の季節だから、桜はまだ感じないでしょう。とすれば、桜を待ち遠しいと感じるのは、２月の後半からでしょうか。そこから桜が咲き誇る間、桜の文様を着れば桜を感じられませんか？

桜の季節が終わる４月の下旬になると、菖蒲や藤が待ち遠しくなりますね。ただ、地域によって温度差などから開花の時期は異なるので、差が出てくると思います。

こうして、季節の流れを楽しむ心の中を表現し、すれ違う方と互いに心を通わせることができるのも着物生活の楽しい一面です。

色合わせの妙を感じるようになる

着物に帯、半衿、帯締め、帯揚げ、足袋、襦袢と、着物を着るときには色をあわせるポイントがたくさんあり、色への感覚がどんどん洗練されていきます。

着物の仕事をするようになって最初に思ったこと、それは淡い色が多いということでした。

訪問着や色無地といった礼装着は、特に淡い色が多いです。例えば、ピンク色でも桜色や鴇色（ときいろ）。青色だと浅葱色（あさぎいろ）、緑色だと青磁色（せいじいろ）、若竹色（わかたけいろ）など、中間色が多いのです。



着物は「和服」とも呼ぶように和の心の結晶です。そして和の心とは、自己主張を抑えて周りとの調和を重んじる心。だから周りと調和しやすい色である中間色を用いるのでした。

実際着物の色遣いにだんだん慣れてくると、自分を目立たせようという自分目線の心から、周りに溶け込ませたいという虚心に変わっていくように思います。

天の虫の大きな愛を感じる

着物の素材といえば、絹が代表的です。京友禅、加賀友禅など友禅にはちりめんの着物地が、結城紬や琉球絣など各産地の着物には紬（つむぎ）が生地として使われています。どちらも素材は絹なのですが、着心地は異なります。

ちりめんは、蚕が創った繭の糸口をつまみ、クルクルとその髪の毛よりも細い、蚕の吐いた糸を解いていきます（＝繰る）。そして１本では細すぎるので、何本かを撚って１本の糸（生糸）にして織りなしていきます。



紬は、繭が破れるなどして糸がうまく繰れない、いわゆる「くず繭」を活かす着物です。くず繭をお湯の中で広げて乾かして綿のようにして（＝真綿）、そこからだ液で水気を含ませながら、綿状になっている絹を細くつないで（＝紡ぐ）糸にしていきます。その糸（紡ぎ糸）で織りなしたのが紬です。

ちりめんはつるりとした肌触りで、絹ずれの音が聞こえてきます。一方、紬はごつごつとした感じです。そして紬はだんだん糸が綿状に戻ろうと広がり、温かさを感じさせてくれます。

その日の気分で質感の異なる着物選びを繰り返していると、自分の内なる心の声が聞こえてくるようになります。わたし自身は、リラックスモードの日には紬を好むことが多いです。

絹糸を生み出す虫である、「かいこ」のことを「蚕」「天の虫」と書きます。蚕は雑草を食べてこのうえなく美しい糸をはき、最後にわが身は高タンパク質の食料として捧げる、奉仕の精神の塊のような生き物です。着物生活は、「天の虫」の優しい波動に包まれた毎日なのです。

着物によって万物とのつながりを感じる

この20年、私は日々着物に囲まれて過ごしています。その生活の中で、道端の野草の小さな生命を感じ、また着物は、衿元、袖、裾が大きく開いているので、日々の風の違いや季節の移ろいを肌で味わってきました。

最近では、万物を司る氣を感じて、大自然と自分が繋がっているような感覚になることもあります。

目まぐるしく状況が変化する現代では、簡単に着ることができる洋服生活の方が楽かもしれません。ですが、あと5分から10分、その時間を自分のために使って着物生活を始めると不思議なほど世界の見え方が変わっていきます。

それが、いま世界が注目する、日本ならではの和の心なのです。一度、試されてみませんか？