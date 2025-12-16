帰省時の手土産にしたい「山形県のお土産」ランキング！ 2位「オランダせんべい」を抑えた1位は？【2025年調査】
今年も残すところあとわずかとなり、帰省の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。家族や親戚への日頃の感謝を込めて、心温まる地域の銘菓を選びたいものです。
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「山形県のお土産」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「梅こんぶ味や焼きとうもろこし味など珍しい味があり、渡すときに会話が弾むと思うから」（30代女性／大阪府）、「異国情緒溢れる洋風なせんべいの手土産で帰省時に楽しみたいから」（20代男性／埼玉県）、「オランダせんべい見つけたら絶対買います」（20代女性／秋田県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「カレーに間違いはないから。米沢牛もネームバリューがあるので特別感もある」（40代女性／神奈川県）、「米沢牛を使用したカレーでもらったら嬉しい」（40代男性／兵庫県）、「お肉ゴロゴロで贅沢感◎手軽に高級感を楽しめることから喜ばれる」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「山形県のお土産」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：オランダせんべい（酒田米菓）／39票2位は「オランダせんべい（酒田米菓）」でした。国産米を使った薄焼きせんべいで、パリッとした軽い食感が特徴。どこか懐かしい味わいで、お茶請けや小腹満たしにもぴったりな、地元に根付いたロングセラー商品です。
回答者からは「梅こんぶ味や焼きとうもろこし味など珍しい味があり、渡すときに会話が弾むと思うから」（30代女性／大阪府）、「異国情緒溢れる洋風なせんべいの手土産で帰省時に楽しみたいから」（20代男性／埼玉県）、「オランダせんべい見つけたら絶対買います」（20代女性／秋田県）などのコメントがありました。
1位：米沢牛ビーフカレー（登起波）／43票1位は「米沢牛ビーフカレー（登起波）」でした。山形が誇る高級和牛・米沢牛をぜいたくに使用したレトルトカレーで、深いコクととろける肉の旨味が楽しめる逸品。自宅用にもギフトにも人気です。
回答者のコメントを見ると「カレーに間違いはないから。米沢牛もネームバリューがあるので特別感もある」（40代女性／神奈川県）、「米沢牛を使用したカレーでもらったら嬉しい」（40代男性／兵庫県）、「お肉ゴロゴロで贅沢感◎手軽に高級感を楽しめることから喜ばれる」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)