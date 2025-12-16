【マンガ】食費を半分に抑えられるはずが…「肉・魚を豆類に置き換える」節約が招いた“まさかの結果”
いろいろな物の値段が上がり、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。成功している人もいれば、一方で思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、サチエさん（47歳女性）の失敗談をご紹介します。
性別：女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：正社員
職業：不動産営業事務
世帯年収：450万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
子どもたちからブーイングの嵐サチエさんは食費の節約に失敗してしまいました。
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
(文:All About 編集部)