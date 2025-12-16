¡ÖÌÓÀè¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤¬¡Ä¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ë¡×¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Çà·ãÊÑá»ÒÌò½Ð¿È26ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤ÏÍè¤¿¤ï¡×
¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(26)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¥¦¥ë¥Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤À¡Á¡¢¤É¤³¤ÎÈþ¿Í¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ð¤ê¤«¤ï¡¼¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤Ç¤·¤³¥©¥©¥©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍè¤¿¤ï¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ó¤Æ¹Ô¤¯¡×¡Ö´é¤«¤é¼ó¶Ú¤Ë±è¤Ã¤¿ÌÓÀè¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡×¤È¾Î»¿¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç¸¶¤Ï¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDream5¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£14Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯¤ÎÂè56²ó¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÈNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£