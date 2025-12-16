¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤¿¡×Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡õ±Æ»³Í¥²ÂàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Í¤ë¤«¤²¤¤¿!!¡×¡ÖÀ¨¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
¹õ¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬¡¢¤±¤ä¤ºä46¤ª¤è¤ÓÝ°ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¾Ð´é¤Ç¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¹õ¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤í¤¤¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÝ°ºä46¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢µã¤±¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤±¤ä¤ºä¤Îå«¡×¡Ö¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¤Í¤ë¤«¤²¤¤¿¡¼!!¡×¡ÖÀ¨¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤¿!!¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£