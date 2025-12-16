Éã¤ÏÍò¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Îºî»ì¼Ô¡¢·»¤ÏtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ä22ºÐ¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èà»î¹ç2¥«·îÁ°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö±×¡¹¤Î³èÌö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Éã¤ÏÍò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Îºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢·»¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡£22ºÐ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Îà»î¹ç2¥«·îÁ°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»î¹ç2¥ö·îÁ°¤Î¿©¤ÙÇ¼¤á¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¹¤¹¤ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¹¤ò½Ð¤é¤ì¤¿»þ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤ª¼Ì¿¿»£¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢YouTuber¡¦SUSURU¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµÆÃÓ²»±û¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö»î¹ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ÷Ëá¤¯¤ó¤Î²È·Ï¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±×¡¹¤Î³èÌö³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²»±û¤ÎÉã¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Íò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤Îºî»ì¤òJ&TÌ¾µÁ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÆÃÓ¾ïÍø(°¦¾Î¤ÏTWUNE)¤Ç¡¢·»¤Ïtimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡£²»±û¤Ï2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢7·î³«ºÅ¤Î64.5¥¥í·ÀÌó¥¦¥§¥¤¥È6²óÀï¤Ç¥¿¥¤¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥µ¥Ã¥¯¥À¡¼¡¦¥Þ¥Î¥×¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¤Ë2R¤ÇTKO¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£