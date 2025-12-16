「非常に完成された選手だ」オランダで躍動する22歳日本代表MFを識者が絶賛！ 塩貝へのアシストで見せたファーストタッチには「100回でも見返せる」
NECの佐野航大が現地で高い評価を受けている。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えた。
佐野、塩貝健人、小川航基の日本人３選手が所属するNECは、12月13日に開催されたエールディビジ第16節でテルスターと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
勝点１を持ち帰ったゲームで、先発した佐野は決定的な仕事をこなす。１−２で迎えた77分、ペナルティエリア内左で味方のパスを絶妙なタッチでコントロールして敵を置き去りにし、丁寧なクロスで塩貝の同点弾をお膳立てした。
かつてズウォーレで長年プレーしたブラム・ファン・ポーレン氏は、米大手メディア『ESPN』の番組で、22歳の日本代表MFを「彼はほぼすべてを兼ね備えている」と評し、こう語った。
「２点目（塩貝の同点弾）の場面における彼のワンタッチがゴールのすべてを決定づけた。あれほど良いファーストタッチなら、100回でも見返せる」
続けて「彼はボールを扱う技術が信じられないほど高い。非常に完成された選手だ。技術的に巧みで、見ていて喜びを感じる。彼はトップ３（アヤックス、PSV、フェイエノールト）でも十分に通用するだろう」と称賛した。
オランダに渡って３シーズン目。佐野はますます力をつけているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野が見事なファーストタッチから塩貝の同点弾をお膳立て！
