HKT48、あす17日の公演を中止に「諸般の事情を踏まえ」 “当選者”に案内も…福岡で刺傷事件
アイドルグループ・HKT48は16日、公式サイトにて、あす17日の公演を中止とすることを発表した。
発表で「【12月17日】劇場公演中止のご案内」と題し、「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました」と報告。「何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
中止となる公演は、あす午後6時30分開演のチームH「一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう」公演となる。
「ご当選されていたお客様には、振替権利を後日付与させていただきます。詳細につきましては、HKT48 チケットショップより改めてメールにてご案内いたします」と呼びかけた。
また、「2025年12月20日（土）以降の劇場公演につきましては、現在開催に向けた環境の準備を進めておりますが、開催の可否につきましては、改めてご案内させていただきます。引き続き、HKT48への温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
HKT48は14日、福岡の施設で刃物のようなもので切りつけられる事件が起きたことを受け、「本日発生した事件に関しまして」と題した声明を発表。「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」などと報告した。
なお14日、劇場は休館日だったが、併設する事務所内にいたメンバーは全員安全に退避。「また、状況を鑑み、HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念『オンライン握手会』におきましては、8部以降のオンライン握手会を中止とさせていただきました」と発表していた。
「BOSS E・ZO FUKUOKA」は、みずほPayPayドーム福岡の向かいにあるビル。HKT48劇場などが入居している。
