歌手の華原朋美さんが自身のXを更新。パシフィックホテル沖縄でランチショーとディナーショーを開催したことを報告しました。

【写真を見る】【 華原朋美 】 「とっても幸せな心に残るお時間」沖縄でディナーショー開催 ピンクと赤の華麗なドレスで観客を魅了

華原さんは「お越しくださった皆さまありがとうございました」と書き出し、「ランチもディナーもハイタッチ出来て嬉しかったです」と観客との交流を喜ぶコメントを寄せています。







イベントには華原さんがピンク色のボールガウンドレスや赤いオフショルダードレスなど、華やかな衣装で登場。



ピンクのボールガウンドレスは、花柄の刺繍が散りばめられ、ふわりと膨らんだ厚みのあるチュールスカートのデザイン。ヘアアクセサリーと合わせたフェミニンな装いが特徴的でした。深紅のオフショルダースタイルのドレスは、層をなすスカートと花柄模様が織り込まれた立体感のあるラインが目を引きました。

また「ホテルの方からお聞きしたのですがキャンセル待ちの方が100人を超えていたそうでごめんなさい」と述べ、イベントの人気の高さをうかがわせました。







さらに「パシフィックホテル沖縄様、そしてスタッフの皆様方ありがとうございました」と会場とスタッフへの感謝も示し、「とっても幸せな心に残るお時間を頂き心から感謝しております」「またお会いできる事を楽しみにしております」と締めくくっています。

この投稿に、「変わらぬ伸びやかな歌声、間近で聴けて最高でした」「ドレス2着とも似合っていてとても素敵です」「昼の部夜の部、どちらも可愛くてとっても綺麗でした」「とても楽しい1日でした♪凄い素敵な夜となりました」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】