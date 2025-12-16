¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¸åÊ§¤¤10²¯¥É¥ëÄ¶¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê²Ã¤ï¤ê¡¢47Ç¯¤Þ¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯9500Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿µß±çÅê¼ê¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î·ÀÌóÆâÌõ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò´Þ¤á¤¿·×9Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢2047Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¦¸åÊ§¤¤¤ÎÁí³Û¤¬10²¯6ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó1643²¯±ß¡ËÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈAPÄÌ¿®¤¬15Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÇ¯Êð¤Ï26Ç¯¤¬1400Ëü¥É¥ë¡¢27Ç¯¤È28Ç¯¤Ï2300Ëü¥É¥ë¤º¤Ä¤À¤¬¡¢³ÆÇ¯¤Î¤¦¤Á450Ëü¥É¥ë¤Ï¸åÊ§¤¤¤Ç¡¢10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï26Ç¯Ê¬¤ò36¡Á45Ç¯¡¢27Ç¯Ê¬¤ò37¡Á46Ç¯¡¢28Ç¯Ê¬¤ò38¡Á47Ç¯¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡£