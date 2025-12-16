

EXILE MAKIDAI

EXILE MAKIDAIが16日、『栄区制40周年スペシャルサポーター』に就任した。

地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社LDH JAPANと横浜市栄区は、2026年11月3日に栄区が区制40周年を迎えるにあたり、2025年を通して地元出身でLDH JAPAN所属のEXILE MAKIDAIを介して栄区の魅力発信動画の制作や公開授業の実施など様々な連携を積み重ねてきた。2026年1月6日に実施される『栄区制40周年オープニングセレモニー』に先駆けて、記念すべき1年をより一層盛り上げていくことを期待してEXILE MAKIDAIが『栄区制40周年スペシャルサポーター』に就任、これまでの取組をさらに充実させていくことになる。

今回の連携については、EXILE MAKIDAIが横浜市栄区出身であり故郷を盛り上げたいという想いに横浜市栄区が共鳴したことで様々なコラボレーションが実現、区制40周年の前年39（サンキュー）年目の感謝の年にLDH JAPANは随所でシティプロモーションに協力してきた。

区制39周年目の盛り上げ企画としてEXILE MAKIDAIによる『感謝の手紙』メッセージ動画の出演に始まり、EXILE MAKIDAI本人が故郷・横浜市栄区のおすすめスポットや思い出の場所を街歩きしながら栄区の魅力を発信する全7本シリーズからなるYouTube動画『さかえくさんぽ×EXILE MAKIDAI』もすでに公開中だ。

また、自身の母校である西本郷小学校にて、子どもたちが栄区への愛着を育みながら夢を持って成長し、将来のキャリアについて考えるきっかけとなるよう特別授業を実施した際の映像も『EXILE MAKIDAI「夢を育む特別授業 〜栄区の未来を担う子どもたちへ〜」』として横浜市YouTube公式チャンネルで視聴することができるようになっている。

こうしてコラボレーションを重ねてきた両者は2025年12月16日、ついにEXILE MAKIDAI『栄区制40周年スペシャルサポーター』就任式を迎えた。この日就任式は横浜市栄区役所で実施、松永朋美栄区長からEXILE MAKIDAIに栄区制40周年スペシャルサポーターの委嘱状が手渡されると、「栄区出身者として40周年という記念すべき節目の年にスペシャルサポーターとして携われることは大変光栄です。故郷である栄区に少しでも貢献できるようがんばりたいです」（EXILE MAKIDAI）と熱い想いを語った。

2025年に行った区制40周年記念事業などの一連の取組を振り返り、EXILE MAKIDAIは「これまで『感謝の手紙』を始め『さかえくさんぽ』や、母校である西本郷小学校での特別授業など、栄区の職員の方々と一緒に地域を盛り上げる企画に参加してきました。これらの取組を通して僕を育ててくれた栄区への感謝の気持ちを再認識するとともに、改めて栄区の魅力を実感してきました。今後さらに多くの人に地域の魅力を発信できるよう積極的に取り組んでいきたいです」と集まった報道陣を前にメッセージ。さらに、「地域の方々と一緒に楽しく過ごせる１年にできるよう、自分自身楽しみながらがんばっていきます」との言葉が示す通り、今後横浜市栄区とLDH JAPANはダンスやエンタテインメントを切り口に地域の人たちがつながっていけるような企画を進めていくことになる。

EXILE MAKIDAIコメント

故郷である横浜市栄区を盛り上げるお手伝いがしたいと考えていたところに、栄区制39周年の『感謝の手紙』のきっかけをいただき、これまで動画の発信や特別授業など様々な取組に参加させていただきました。そうして迎える40周年という記念すべき1年にスペシャルサポーターとして携われることは大変感慨深いものがあります。これまでLDH JAPANの多くの仲間たちが取り組んできた地域共生の活動、その先にある地域とのつながりのように僕自身、故郷である栄区のみなさんとの繋がりを大切にしながら、ともに楽しんで区制40周年を盛り上げていきたいと思います。