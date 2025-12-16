NZドル、午前中に今日の安値を更新も、反発＝オセアニア為替概況



昨日ブレマンNZ中銀総裁の早期利上げの可能性に言及した発言で売りが出たNZドル。今日も午前中に売りが強まり.5758と昨日安値0.5766を下回る展開となった。もっともNZ政府が2030年までに財政が黒字に復帰との見通しを示したこともあって、その後はNZドルが反発。午後に0.5780台を付けた。対円では円高の影響が89円23銭まで下げている。



豪ドルドルは0.66台前半推移。昨日の0.6650を挟んだ動きから若干豪ドル安ドル高も限定的な動きに留まっている。NZドルの下げ局面でも、豪ドルに関しては早期の利上げ開始期待が広がっており、下値を支える展開。対円では円高もあって利が優勢。昨日海外市場の103.00を挟んでの推移から102.52まで下げた。その後も戻りは102.80台までにとどまっている。



※今週の主な予定

豪州

12/16 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （12月） 結果 -9.0% 前回 12.8% （前月比）

12/17 08:30 Westpac先行指数 （11月） 前回 0.11% （前月比）



NZ

12/17 06:45 経常収支 （2025年 第3四半期） 予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 0.9% 前回 -0.9% （前期比）

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 1.3% 前回 -0.6% （前年比）

12/19 06:45 貿易収支 （11月） 前回 -15.42億NZドル （貿易収支）

12/19 09:00 ANZ企業信頼感 （12月） 前回 67.1

