【英国】
ILO失業率（10月）16:00
予想　5.1%　前回　5.0%（ILO失業率)

雇用統計（11月）16:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　2.9万件（失業保険申請件数)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想　N/A　前回　51.3

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想　N/A　前回　50.2

【香港】
雇用統計（11月）17:30
予想　3.8%　前回　3.8%（失業率)

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15
予想　48.0 　前回　47.8

フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15
予想　51.2 　前回　51.4

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30　
予想　48.6　前回　48.2

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想　52.9　前回　53.1

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想　49.8　前回　49.6

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想　53.2　前回　53.6

ドイツZEW景況感指数（12月）19:00
予想　40.2　前回　38.5

ユーロ圏貿易収支（10月）19:00
予想　N/A　前回　194.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　187.0億ユーロ（季調済)

【イスラエル】
実質GDP（改定値）（2025年 第3四半期）20:00
予想　N/A　前回　12.4%（前期比年率)

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00
予想　6.5%　前回　6.5%

【米国】
雇用統計（11月）22:30
予想　5.1万人　前回　（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.5%　前回　（失業率)
予想　0.2%　前回　（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　（平均時給・前年比)

小売売上高（10月）22:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（自動車除くコア・前月比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45
予想　N/A　前回　52.2（製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.1（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.2（コンポジットPMI・速報値)

企業在庫（9月）17日00:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)

【NZ】
経常収支（2025年 第3四半期）17日06:45
予想　-75.0億NZドル　前回　-9.7億NZドル

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。