【英国】

ILO失業率（10月）16:00

予想 5.1% 前回 5.0%（ILO失業率)



雇用統計（11月）16:00

予想 N/A 前回 4.4%（失業率)

予想 N/A 前回 2.9万件（失業保険申請件数)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30

予想 N/A 前回 51.3



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30

予想 N/A 前回 50.2



【香港】

雇用統計（11月）17:30

予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15

予想 48.0 前回 47.8



フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15

予想 51.2 前回 51.4



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30

予想 48.6 前回 48.2



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30

予想 52.9 前回 53.1



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00

予想 49.8 前回 49.6



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00

予想 53.2 前回 53.6



ドイツZEW景況感指数（12月）19:00

予想 40.2 前回 38.5



ユーロ圏貿易収支（10月）19:00

予想 N/A 前回 194.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 187.0億ユーロ（季調済)



【イスラエル】

実質GDP（改定値）（2025年 第3四半期）20:00

予想 N/A 前回 12.4%（前期比年率)



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00

予想 6.5% 前回 6.5%



【米国】

雇用統計（11月）22:30

予想 5.1万人 前回 （非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.5% 前回 （失業率)

予想 0.2% 前回 （平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 （平均時給・前年比)



小売売上高（10月）22:30

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45

予想 N/A 前回 52.2（製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.1（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.2（コンポジットPMI・速報値)



企業在庫（9月）17日00:00

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)



【NZ】

経常収支（2025年 第3四半期）17日06:45

予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

