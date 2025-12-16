これからの予定【経済指標】
【英国】
ILO失業率（10月）16:00
予想 5.1% 前回 5.0%（ILO失業率)
雇用統計（11月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.9万件（失業保険申請件数)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 N/A 前回 51.3
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 N/A 前回 50.2
【香港】
雇用統計（11月）17:30
予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15
予想 48.0 前回 47.8
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15
予想 51.2 前回 51.4
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 48.6 前回 48.2
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 52.9 前回 53.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 49.8 前回 49.6
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 53.2 前回 53.6
ドイツZEW景況感指数（12月）19:00
予想 40.2 前回 38.5
ユーロ圏貿易収支（10月）19:00
予想 N/A 前回 194.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 187.0億ユーロ（季調済)
【イスラエル】
実質GDP（改定値）（2025年 第3四半期）20:00
予想 N/A 前回 12.4%（前期比年率)
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【米国】
雇用統計（11月）22:30
予想 5.1万人 前回 （非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.5% 前回 （失業率)
予想 0.2% 前回 （平均時給・前月比)
予想 3.6% 前回 （平均時給・前年比)
小売売上高（10月）22:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.3%（自動車除くコア・前月比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45
予想 N/A 前回 52.2（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.1（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.2（コンポジットPMI・速報値)
企業在庫（9月）17日00:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
【NZ】
経常収支（2025年 第3四半期）17日06:45
予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
