タレントの今田耕司が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、千鳥の大悟が番組を降板を申し入れた当日の様子を明かした。

今田は独身男性芸人の会「アローン会」会員のチュートリアル徳井義実と居酒屋談義。その中で「話題は巷を騒がせたあのゴシップ」というテロップがでて、今田は「吉本と○○は揉めてんのかいな」と言い出し、徳井は「らしいですね。あの一件ですかね、大悟の」とうなずき、今田は「もめてはないよな、別に」などと会話。

今田は「たまたま大悟と一緒やったから、『大丈夫なん？』って。ニュースで言ってたから。急きょ差し替えるって」「そしたら（大悟が）『今日辞めてきました』って」と、番組を降板した当日に大悟と会ったという。

その時は品川庄司の品川祐と一緒だったといい「品川が『オメエ、かっこいいな』ってしみじみ。俺もかっこええなって。俺とか品川やったらしがみつくで」と大悟の行動に感嘆。「でもかわいいのが、『わしもそりゃあギャラが月これかあって、痛いですよ』って」と、その番組のギャラが無くなることを残念がっていたといい「これもちゃめっ気というか。それも含めてかっこええなって。できへんで」と関心していた。

千鳥の大悟はフジテレビ系「酒のツマミになる話」のＭＣをダウンタウンの松本人志から引き継ぎ、担当していたが、１０月３１日にフジテレビ側から番組の年内終了が発表された。理由として大悟が松本のコスプレで収録した１０月２４日の放送分が放送当日に差し替えとなり、「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、車内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と説明されていた。