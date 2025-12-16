バルセロナのフリック監督、正GKはジョアン・ガルシアと明言…テア・シュテーゲンの去就は「彼が決めること」
バルセロナのハンジ・フリック監督が正守護神はGKジョアン・ガルシアであると改めて明言し、GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンについては自身の将来を決断する必要があるとの考えを示した。アメリカ『ESPN』が伝えている。
33歳のテア・シュテーゲンは2014年からバルセロナでプレーし、6度のラ・リーガ優勝や2014-15シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)制覇などを経験。昨季に右膝の膝蓋腱を断裂して長期離脱を余儀なくされると、今年夏には背中の手術を受けて再び戦列を離れた。今月に入って復帰したものの、新加入ガルシアの控えに回り、まだ今季初出場は果たせていない。
フリック監督は記者会見で、テア・シュテーゲンが来年のワールドカップのドイツ代表メンバー入りを目指して1月に移籍する可能性があるかと問われ、「それは彼の決断だ」とコメント。長年クラブを支えてきた実績と人格を称えつつ、最終判断は本人に委ねられると語った。
「我々は彼の状況について話した。彼は素晴らしいGKなので、私はマルクを大いに尊重している。彼は我々にとって本当に良い選手であり、チームにとっても良き人物だ。しかし、最終的には彼の決断であり、彼が決めることだ。つまりそういうことだ」
また、バルセロナのGK陣に関しては「我々のゴールマウスには3人の優れた選手がいる」と評価した上で、「ジョアンがナンバーワンだ」という立場は明確にしている。テア・シュテーゲンやガルシアとポジションを争うGKボイチェフ・シュチェスニーについては「ピッチ上だけでなく、ドレッシングルームでも我々にとって本当に重要な選手だ」と言及した。
33歳のテア・シュテーゲンは2014年からバルセロナでプレーし、6度のラ・リーガ優勝や2014-15シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)制覇などを経験。昨季に右膝の膝蓋腱を断裂して長期離脱を余儀なくされると、今年夏には背中の手術を受けて再び戦列を離れた。今月に入って復帰したものの、新加入ガルシアの控えに回り、まだ今季初出場は果たせていない。
フリック監督は記者会見で、テア・シュテーゲンが来年のワールドカップのドイツ代表メンバー入りを目指して1月に移籍する可能性があるかと問われ、「それは彼の決断だ」とコメント。長年クラブを支えてきた実績と人格を称えつつ、最終判断は本人に委ねられると語った。
「我々は彼の状況について話した。彼は素晴らしいGKなので、私はマルクを大いに尊重している。彼は我々にとって本当に良い選手であり、チームにとっても良き人物だ。しかし、最終的には彼の決断であり、彼が決めることだ。つまりそういうことだ」
また、バルセロナのGK陣に関しては「我々のゴールマウスには3人の優れた選手がいる」と評価した上で、「ジョアンがナンバーワンだ」という立場は明確にしている。テア・シュテーゲンやガルシアとポジションを争うGKボイチェフ・シュチェスニーについては「ピッチ上だけでなく、ドレッシングルームでも我々にとって本当に重要な選手だ」と言及した。