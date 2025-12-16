「めちゃくちゃ可愛い」「大人」Jリーグアウォーズに招待された20歳グラドルがドレス姿を披露! 審判員資格を取得した経緯も明かす
グラビアアイドルの鈴原すずさんが14日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、「2025Jリーグアウォーズ」に招待されて参加したことを報告した。
現在20歳の鈴原さんは、サッカー審判員3級の資格を持ち、以前からFC東京サポーターであることを公言。「今年も貴重なこの場に参加させていただけたこと、大変光栄に思います。とっても嬉しいです!」と綴り、青いドレス姿の写真を披露した。
また、各賞を受賞した選手たちに祝福のメッセージを送った上で、レフェリーに対する思いも言葉にしている。
「私自身、3級審判員として審判活動をしているので、審判の大変さ、難しさ、ほんの僅かでしかありませんが身に染みて実感している部分があります」
「最優秀主審賞を受賞された荒木友輔さん、最優秀副審賞を受賞された三原純、受賞おめでとうございます!!」
「三原さんのコメントで『サッカーを本格的にプレーした事は無いけれどサッカーの魅力にとりつかれ関わるために審判の道に…』と、省略させていただきましたが、この言葉に強く共感いたしました」
「全く同じでは無いですが、私もサッカーのプレー経験は無く、それでもサッカーが大好きで大好きで大好きだからこそ関わりたい、と思ったことに加え、よく強い言葉で叩かれてしまっている審判員を見て、でも審判員の視点を知らずに一方的に言うのはいかがなものか、という疑問を感じ、まずは自分が…!と審判員の資格を取得した経緯があるため、現時点ではまだまだお伝えできていませんが、審判員の魅力を今後たくさん伝えていきたいなと感じました」
鈴原さんは改めて「この度、受賞された皆様、本当におめでとうございます」と述べ、「今後もJリーグの更なる発展を願うと共に、来シーズンからもFC東京を始めとする全てのクラブの試合、そこでどんなドラマが生まれるのか、どんな試合が観られるのか、とても楽しみでワクワクが止まりません 来年のJリーグアウォーズでは、東京の選手みなさんがステージに立つ姿、青赤の景色が見たいです!強く願っております!!」と期待を込めた。
ファンからは「Jリーグ愛あふれる投稿ありがとうございます!」「大人すずちゃん素敵 もう文章にサッカー好きの情熱が溢れていてすずちゃんらしすぎる」「めちゃくちゃ可愛いですね」「So cute」「青いドレスなすずちゃんも良き」などのコメントが寄せられている。
