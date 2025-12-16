12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが、「ロイヤルファミリーロスの皆さん！ 最終回のオフショットを少しの間お届け出来ればと思います！」と発信。

【画像】目黒蓮ら『ザ・ロイヤルファミリー』大反響シーン／目黒蓮＆妻夫木聡＆市原匠悟オフショット／目黒蓮＆市川実日子オフショット

最新投稿では、佐藤浩市と妻夫木聡、そして佐藤の息子役を演じた目黒蓮（Snow Man）と妻夫木の印象的なシーンを切り取ったショットが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮の信頼感をにじませた笑顔に注目集まる

1枚目は、穏やかな表情を浮かべる佐藤と、真っすぐに佐藤を見つめる妻夫木のカットを上下に並べた構図。物語を支えてきたふたりの存在感が、静かに伝わってくる。

2枚目では、目黒と妻夫木のカットを上下に並べた構図が公開された。目黒はセンター分けのヘアスタイルにブラックスーツ、ネクタイを合わせたメガネ姿で登場。陽光を受けながら微笑むその表情は、役柄の誠実さや真っすぐさを感じさせ、目黒を見つめる妻夫木も嬉しさがにじむ笑顔を浮かべている。

投稿には、「『絶対に俺を裏切るな』『絶対に僕を裏切らないでください』」という、父子が放った印象的なセリフも添えられている。

SNSでは「めめの表情が刺さる」「最高すぎる」「まさに継承」「笑顔が愛おしい」「このシーン忘れられない」「信頼が伝わってくる」「ロスです」「目黒くん優しい笑顔でかっこいい」「激エモシーンで涙止まらない」といった声が相次いでいる。

