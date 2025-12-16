BE:FIRSTが12月15日に出演した音楽番組『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』のオフショットを披露した。

■BE:FIRSTが『CDTV』で「夢中」＆クリスマスの名曲を披露

BE:FIRSTは番組で「Santa Claus Is Coming to Town」のカバーと「夢中」をパフォーマンス。Instagramではクリスマス感あふれる衣装に身を包んだ6人それぞれのソロショットが投稿されている。

JUNON（ジュノン）は真っ白なふわふわのボアアウターを着てクリスマスツリーの横に腰掛け、LEO（レオ）は花のような模様が目を引くブラウンジャケットを着用。RYUHEI（リュウヘイ）はダウンベストを重ね着して長い脚でダメージジーンズを履きこなし、MANATO（マナト）、SHUNTO（シュント）はそれぞれ赤チェックのアイテムをポイントにしている。

そして最後のSOTA（ソウタ）だけは、動画で登場。サンタになったかのようなユニークなデザインのトップスを光らせるようなアクションをしつつ、無邪気ににっこりと微笑んだ。

SNSでは「ビジュも歌声もキラキラ」「JUNONホワイトボア世界一似合う」「マジ恋」「顔小さすぎん？」「ソウタ5歳児出ちゃってる」「ソウタの服可愛すぎるし面白い笑」「イケメンすぎて困る」など様々な反響を起こしている。

■BE:FIRSTジュノンはREIKOと「First Christmas」も披露

なおジュノンは番組にて、BE:FIRSTと同じくBMSG所属のソロアーティスト・REIKO（レイコ）と一緒に「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」のステージも披露した。