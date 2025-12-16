ホシザキ <6465> [東証Ｐ] が12月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の105円→115円(前期は105円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、利益配分を経営上重要な政策として認識しており、将来にわたる安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を図るとともに、当社及び当社グループの財務状況、収益状況等を総合的に判断し、株主の皆様に安定的に利益還元を行うことを基本方針としています。株主還元については、継続的かつ安定的な配当を目指し、配当性向40％以上を目標とし、利益成長に応じた配当を行います。加えて、資本効率を意識し、成長・戦略投資および最適キャッシュポジションの実現などを総合的に勘案しつつ、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を検討いたします。2025年12月期の配当予想については、これまで公表しました通り1株当たり期末配当を55円00銭、年間配当を105円00銭としておりましたが、上記の方針に基づき、当期の業績見通し等を踏まえ検討した結果、以下の通り1株当たり期末配当を65円00銭、年間配当を115円00銭に修正いたします。

