ETF売買代金ランキング＝16日大引け
16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142278 10.3 41620
２. <1321> 野村日経平均 28459 94.4 51310
３. <1357> 日経Ｄインバ 20298 34.3 6072
４. <1540> 純金信託 14626 34.9 20330
５. <1306> 野村東証指数 10978 25.7 3538.0
６. <1360> 日経ベア２ 9732 24.7 149.1
７. <1458> 楽天Ｗブル 9729 -14.3 49380
８. <1579> 日経ブル２ 9570 -1.1 447.7
９. <1542> 純銀信託 6819 -23.3 28605
10. <1568> ＴＰＸブル 4741 2.7 698.3
11. <2036> 金先物Ｗブル 2773 -4.3 175000
12. <2644> ＧＸ半導日株 2451 2.0 2410
13. <1615> 野村東証銀行 2447 8.0 520.6
14. <314A> ｉＳゴールド 2374 62.8 315.2
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2272 47.3 2241
16. <1489> 日経高配５０ 2003 35.8 2815
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1955 99.3 348.8
18. <1459> 楽天Ｗベア 1787 1.5 245
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1749 59.1 2148.0
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1670 25.9 63860
21. <1398> ＳＭＤリート 1662 -11.3 2039.5
22. <1329> ｉＳ日経 1641 -18.5 5148
23. <1541> 純プラ信託 1584 37.1 8330
24. <1326> ＳＰＤＲ 1547 7.5 61030
25. <1320> ｉＦ日経年１ 1543 6.3 51150
26. <1655> ｉＳ米国株 1499 -17.8 758.6
27. <1545> 野村ナスＨ無 1353 -22.8 38920
28. <1330> 上場日経平均 1308 -17.2 51410
29. <1358> 上場日経２倍 1217 87.8 78920
30. <435A> ｉＦ日本配当 1196 -3.5 2202
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1189 90.5 11100
32. <1328> 野村金連動 1127 -21.5 15845
33. <1671> ＷＴＩ原油 1061 40.7 2877
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1047 36.2 57360
35. <2244> ＧＸＵテック 922 8.7 3019
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 820 35.8 601.9
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 806 0.2 30120
38. <2038> 原油先Ｗブル 803 38.4 1355
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 775 -21.0 1086
40. <2842> ｉＦＥナ百ベ 716 2069.7 14730
41. <2248> ｉＦＳＰ有 626 7725.0 2500
42. <1346> ＭＸ２２５ 622 -26.0 51450
43. <1356> ＴＰＸベア２ 619 55.9 175.0
44. <2559> ＭＸ全世界株 579 -27.8 25460
45. <1308> 上場東証指数 526 -55.6 3494
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 483 68.9 2053
47. <2513> 野村外国株式 472 349.5 3112
48. <180A> ＧＸ超長米債 471 -54.3 293.7
49. <1557> ＳＰＤＲ５百 456 21.6 105000
50. <200A> 野村日半導 456 -26.2 2223
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
