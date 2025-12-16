　16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　142278　　　10.3　　　 41620
２. <1321> 野村日経平均　　 28459　　　94.4　　　 51310
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 20298　　　34.3　　　　6072
４. <1540> 純金信託　　　　 14626　　　34.9　　　 20330
５. <1306> 野村東証指数　　 10978　　　25.7　　　3538.0
６. <1360> 日経ベア２　　　　9732　　　24.7　　　 149.1
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9729　　 -14.3　　　 49380
８. <1579> 日経ブル２　　　　9570　　　-1.1　　　 447.7
９. <1542> 純銀信託　　　　　6819　　 -23.3　　　 28605
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4741　　　 2.7　　　 698.3
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2773　　　-4.3　　　175000
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　2451　　　 2.0　　　　2410
13. <1615> 野村東証銀行　　　2447　　　 8.0　　　 520.6
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2374　　　62.8　　　 315.2
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2272　　　47.3　　　　2241
16. <1489> 日経高配５０　　　2003　　　35.8　　　　2815
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1955　　　99.3　　　 348.8
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1787　　　 1.5　　　　 245
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1749　　　59.1　　　2148.0
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1670　　　25.9　　　 63860
21. <1398> ＳＭＤリート　　　1662　　 -11.3　　　2039.5
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1641　　 -18.5　　　　5148
23. <1541> 純プラ信託　　　　1584　　　37.1　　　　8330
24. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1547　　　 7.5　　　 61030
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　1543　　　 6.3　　　 51150
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1499　　 -17.8　　　 758.6
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　1353　　 -22.8　　　 38920
28. <1330> 上場日経平均　　　1308　　 -17.2　　　 51410
29. <1358> 上場日経２倍　　　1217　　　87.8　　　 78920
30. <435A> ｉＦ日本配当　　　1196　　　-3.5　　　　2202
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1189　　　90.5　　　 11100
32. <1328> 野村金連動　　　　1127　　 -21.5　　　 15845
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1061　　　40.7　　　　2877
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1047　　　36.2　　　 57360
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 922　　　 8.7　　　　3019
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 820　　　35.8　　　 601.9
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 806　　　 0.2　　　 30120
38. <2038> 原油先Ｗブル　　　 803　　　38.4　　　　1355
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 775　　 -21.0　　　　1086
40. <2842> ｉＦＥナ百ベ　　　 716　　2069.7　　　 14730
41. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 626　　7725.0　　　　2500
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 622　　 -26.0　　　 51450
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 619　　　55.9　　　 175.0
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 579　　 -27.8　　　 25460
45. <1308> 上場東証指数　　　 526　　 -55.6　　　　3494
46. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 483　　　68.9　　　　2053
47. <2513> 野村外国株式　　　 472　　 349.5　　　　3112
48. <180A> ＧＸ超長米債　　　 471　　 -54.3　　　 293.7
49. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 456　　　21.6　　　105000
50. <200A> 野村日半導　　　　 456　　 -26.2　　　　2223
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース