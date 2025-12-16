日経平均16日大引け＝続落、784円安の4万9383円 日経平均16日大引け＝続落、784円安の4万9383円

16日の日経平均株価は前日比784.82円（-1.56％）安の4万9383.29円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は214、値下がりは1342、変わらずは47と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は73.54円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファナック <6954>が61.34円、ＳＢＧ <9984>が58.16円、ファストリ <9983>が49.74円、フジクラ <5803>が39.78円と並んだ。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を7.22円押し上げ。次いでダイキン <6367>が5.68円、アステラス <4503>が2.67円、塩野義 <4507>が2.21円、電通グループ <4324>が1.40円と続いた。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は空運業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種にとどまった。値下がり1位は非鉄金属で、以下、証券・商品、鉱業、銀行業、卸売業、その他金融業と並んだ。



株探ニュース

