16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数155、値下がり銘柄数434と、値下がりが優勢だった。



個別ではかっこ<4166>、カルナバイオサイエンス<4572>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、松屋アールアンドディ<7317>がストップ高。ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、日本ナレッジ<5252>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>、ＧＭＯメディア<6180>、フロンティアインターナショナル<7050>など9銘柄は年初来高値を更新。リンカーズ<5131>、免疫生物研究所<4570>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、イタミアート<168A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値上がり率上位に買われた。



一方、オンコリスバイオファーマ<4588>が一時ストップ安と急落した。ユナイテッド<2497>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ベースフード<2936>、フライヤー<323A>、ブッキングリゾート<324A>など33銘柄は年初来安値を更新。地域新聞社<2164>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ｃｏｌｙ<4175>、アクリート<4395>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

