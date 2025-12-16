ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金3236億円 ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金3236億円

16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.3％増の3236億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.4％増の2316億円だった。



個別では政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> など26銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> が3.37％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.81％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.58％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は5.23％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.91％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は4.24％安と大幅に下落した。



日経平均株価が784円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1422億7800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1288億2500万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が284億5900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が202億9800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が97億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億7000万円の売買代金となった。



株探ニュース

