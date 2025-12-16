HKT48は16日に公式サイトを更新。17日のチームH「一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう」公演について、開催を中止すると発表した。

HKT48の40代の男性スタッフが14日午後5時過ぎ、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。同日午後6時から予定されていたHKT48の「オンライン握手会」は中止となった。福岡県警は15日、殺人未遂容疑で無職の山口直也容疑者（30）を逮捕した。

グループ公式サイトで「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と発表した。

なお、20日以降の劇場公演については、開催に向けて準備を進めているものの「開催の可否につきましては、改めてご案内させていただきます」とし、「引き続き、HKT48 への温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。