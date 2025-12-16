爆笑問題・太田光、マクドナルドで“それしか食べない”お気に入りバーガー告白 相方・田中も証言
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が15日放送のフジテレビ系『ネプリーグSP』（後7：00）に約2年ぶりに出演。マクドナルドでは“それしか食べない”というメニューを明かした。
【動画あり】元テレ朝アナの弁護士も参戦！「チーム爆笑問題」の紹介映像と集合写真
今回は、2025年に話題になったニュース＆トレンド問題から、押さえておきたい常識問題をどどっと出題。太田はチーム「爆笑問題」として相方の田中裕二、名倉潤（ネプチューン）、ウエストランド（井口浩之、河本太）、元テレビ朝日アナウンサーの西脇亨輔弁護士らとともに参戦した。
1stステージ「スワイプリーグ」でトップバッターの太田は「スワイプしてフィレオフィッシュを探せ」というお題に対し、「（フィレオフィッシュは）一番好きだよ俺は！」と意気込むも、まさかの“操作ミス”で不正解に。その次のターンでの「てりやきマックバーガーを探せ」のお題にも、太田はスタジオから「もっと速く（スワイプ）しないと」とツッコまれながら不正解していた。
終了後、名倉からはリプレイの映像付きで「（太田と田中に対し）2人のジジイ遅いねん！」とツッコまれ、2人は苦笑。さらにチーム「ウィンターアスリート」として参戦した村上佳菜子からも「すいません、太田さんの最初の操作ミスが結構しんどかったんですけど、大丈夫ですか？」と笑いながら訊ねられていた。
これに対し太田は「フィレオフィッシュが一番好き」と再度の力説で悔しがり、隣の田中にも「フィレオフィッシュしか食べないんですよ」と“証言”されていた。
