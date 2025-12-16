電動工具の製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は１６日、東証プライム上場の大手電動工具メーカー「マキタ」（愛知県安城市）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。

発表によると、マキタは遅くとも昨年１月から今年９月まで、発注の見通しがないにもかかわらず、電動工具を製造する際に必要な自社所有の金型３２１４個を、下請け業者８４社に無償で保管させていた。最長で３０年以上保管が続いていた金型もあった。

業者側から要請があれば、マキタは金型の保管代を支払うなどしていたが、大半の業者は言い出せずに自ら保管代を負担していた。マキタはすでに、保管代として計２６１６万円を業者側に支払ったほか、保管させていた一部の金型の廃棄や回収も行ったという。

ホームページなどによると、マキタは電動工具のシェア（市場占有率）が国内１位で、世界約１８０か国で販売実績がある世界でもトップクラスの電動工具メーカー。近年はマキタが手がける掃除機などの家電製品も人気で、今年３月期の連結売上収益は７５３１億円に上る。