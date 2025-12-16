『ズートピア２』国内外で歴史的快挙達成！ 怒とうの展開に期待が高まる最新吹替クリップ解禁
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドル、日本円にして1500億を突破。日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こす大ヒットを記録する本作より、最新映像が解禁となった。
【動画】ディズニー映画の新たな金字塔と言うべき大ヒットを記録！ 『ズートピア２』吹替版クリップ「ついてっちゃダメだよ！」編
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園「ズートピア」を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、2人はズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく―。
日本公開2週目となる先週末のランキングでも、ぶっちぎりNo.1の座を固守した本作。『アナと雪の女王２』と並んでディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速の10日間で国内興行収入40億円を突破し、先週末時点で、早くも国内動員301万5156人、国内興行収入42億8314万円に到達。全世界でも、アニメーション史上最速で興行収入10億ドル（日本円で約1558億円／1ドル155.8円換算・Box office mojo調べ）を突破する特大ムーブメントとなっている。
さらに、米アカデミー賞の前哨戦とされる第83回ゴールデン・グローブ賞では、アニメーション映画賞＆シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞の2部門でノミネート。国内外の各種レビューサイトでも驚異の口コミ高評価を獲得し、まだまだ勢いにのる本作が、どこまで記録を更新し続けるのか…？ 世界中から熱い視線が注がれている。
9年ぶりに戻ってきたジュディとニックのバディの活躍と、“推しキャラクターがどんどん増えてしまう”との声があがるほどどれもユニークで魅力的な動物たち、そして、夢の楽園「ズートピア」に隠された謎に迫るドラマチックな物語…とさまざまな要素に絶賛の声が相次いでいるが、そのなかでも特に大きな反響を呼んでいるのが、豪華キャスト陣が勢ぞろいしている“日本版”の完成度。
本作では、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之など、前作『ズートピア』で実力を証明済みのキャストたちが再集合。さらに、初めてズートピアの世界に登場する新キャラクターも実力派ぞろい。ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役を声優の下野紘、ズートピアの“陰謀論”を語る行動力に満ちたビーバーの配信者・ニブルズ役を江口のりこ、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役を山田涼介。それぞれディズニー作品初参加ながらも、キャラクターたちの魅力を抜群に引き立てる高い演技力に、早くも絶賛の声が続出している。
そのほかにも、世界中の人々の心をつかんだ前作以上に、ユニークかつウィットに富んだ新キャラクターたちを演じるため、各業界を代表するキャストが集結。声優の高木渉・水樹奈々・内田雄馬・斉藤壮馬・野沢雅子、俳優の高嶋政宏・柄本明・梅沢富美男、お笑いタレントの熊元プロレス（紅しょうが）やジャンボたかお（レインボー）、アーティストの堂本光一やこっちのけんとなど、豪華顔ぶれが集った。
このたび、大ヒットを祝し、新たに本編映像が解禁。前作『ズートピア』で初めて出会い、絆を深めていったウサギのジュディとキツネのニック。警察官として再びバディを組むこととなったふたりは、100年ぶりに街に爬虫類のヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく―。
今回解禁となったのは、ジュディとニックが、本作の最重要キャラクターであるヘビ・ゲイリーの後を、猛スピードで追いかける姿を捉えた本編映像。爬虫類への知識が豊富なニブルズの助けを借り、捜査を続けていたジュディとニックは、ズートピア最大の謎を解き明かす鍵となる“日誌”を持ち去ったゲイリーをついに発見。しかし、ゲイリーは勢いよく水が流れるチューブの中に颯爽と逃げ込んでしまう…。
一度入ると息が持たないほど、果てしない長さのその赤いチューブに、脇目も振らず入っていくジュディと、そんな彼女の身を案じながらも、なんだかんだ行動を共にし続けるニック果たして彼らの運命は？―そして明かされる、ズートピア誕生に隠された“驚くべき秘密”とは？ 一瞬たりとも目が離せない怒とうの展開に期待が高まる映像となっている。
ちなみに同映像には、絶賛の声が相次いでいる下野紘演じるゲイリー、江口のりこ演じるニブルズが登場している。特に、普段のクールな印象とは一味違い、ハイテンションでコミカルな演じきった江口のニブルズは見どころだ。
映画『ズートピア２』は、公開中。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
