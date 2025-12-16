Æó²¬ÃÒ¹¨»á¤¬¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤ µð¿Í1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¡¡º£Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤Î£±·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æó²¬ÃÒ¹¨»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é°¦ÃÎ¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¡¢¥¸¥§¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Æó²¬»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌîµåÉô¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¤ÏÅì³¤ÃÏ¶èÂè£´ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÌîµå¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¾±»ÊÎ¶ÆóÊá¼ê¤¬¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï³Ñ²°Î¶ÂÀÅê¼ê¤¬¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É£Î£Ð£Â¤Ë¤âÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¸Â¤é¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÉÙ»³¤Ç´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë£²£°£²£°Ç¯¤«¤éº£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í£³·³´ÆÆÄ¡¢£²·³´ÆÆÄ¡¢£±·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¼ã¼ê°éÀ®¤«¤é¼çÎÏÁª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì·×10Ç¯´Ö¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£Åö½é¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¼«¿È¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤·¤ÆÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÇ®¿´¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â·è¤á¤Æ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿Îý½¬´Ä¶¤ä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ºÝ¤â¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£¥×¥íÌîµå¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤òº£ÅÙ¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡Æó²¬¡¡ÃÒ¹¨¡Ê¤Ë¤ª¤«¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
£±£¹£·£¶Ç¯£´·î£²£¹Æü¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡£¹ÎÍ¡¢¶áÂç¤ò·Ð¤Æ£¹£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££°£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¡¢£±£³Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡££±£µÇ¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢£±£·¡¢£±£¸Ç¯¤Ï£±·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡££±£¹Ç¯¤Ï£Â£ÃÉÙ»³´ÆÆÄ¡££²£°Ç¯¤«¤éµð¿Í£³·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢£³·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£²£²¡¢£²£³Ç¯£²·³´ÆÆÄ¡¢£²£´Ç¯¤«¤é£±·³¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡£ÄÌ»»£±£³£±£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¡¢£±£·£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£²£²ÂÇÅÀ¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£