syudouの新曲「暴露」が、来年1月13日よりスタートするフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』のオープニング主題歌に決定した。

『東京P.D. 警視庁広報２係』は福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ系の2026年1月期火9ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマだ。

syudouがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは今回が初のこと。このドラマのために書き下ろした「暴露」は、印象的なイントロから始まるsyudouならではの毒気を帯びた要素を散りばめた、鬼気迫る緊迫感がある中で、自身初となるホーンセクションを加えることでより豪華に楽曲を彩っている。気になる音源は1月13日(火)よる9時より放送の第1話オンエア内で解禁となる。

また、来年1月24日、25日にsyudouキュレーターイベント＜PENTATONIC＞が横浜BUNTAIにて開催される。チケットについてはDay1と通し券のみ「プレリク先行」にて現在受付中だ。

・syudouコメント

この度は『東京P.D. 警視庁広報２係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております

『東京P.D. 警視庁広報２係』 ≪放送日時≫

2026年1月13日（火）スタート 毎週（火） 21時〜21時54分

※初回15分拡大



≪キャスト≫

福士蒼汰



吉川愛

正名僕蔵

竹財輝之助

太田莉菜

谷原七音

本多力



吉原光夫

神尾佑

味方良介

吹越満

金子ノブアキ

津田寛治

緒形直人

≪脚本≫

ライターズルーム方式

阿部沙耶佳

阿部凌大

島崎杜香



≪オープニング主題歌≫

syudou『暴露』（syudou商店 / A-Sketch）



≪原案・プロデュース≫

安永英樹（フジテレビ）

（『大奥』、『１９９５〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜』、『衝撃スクープSP 30年目の真実〜東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声〜』他）



≪プロデューサー≫

中村亮太（『院内警察』、『世にも奇妙な物語』他）



≪演出≫

岩田和行（『笑うマトリョーシカ』、『絶対零度〜特殊犯罪潜入捜査〜』他）

植田泰史（『世にも奇妙な物語』、『ばらかもん』他）

≪制作≫

フジテレビ



≪制作著作≫

共同テレビ



【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/tokyopd/

【公式X】＠tokyopd_fujitv

【公式Instagram】＠tokyopd_fujitv

【公式TikTok】＠tokyopd_fujitv

＜syudouキュレーターイベント「PENTATONIC」＞

開催日時：2026年1月24日(土)・25日(日)

会場：横浜BUNTAI

OPEN 13:00 / START 14:00

チケット：1日券：\9,800 / 2日通し券：\18,500円

出演：

1/24(土)DAY1

syudou / すりぃ / DREAMERS (Ayase, syudou, すりぃ, ツミキ) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI 1/25(日)DAY2

syudou / Aooo / Chevon / 須田景凪 / なとり 問い合わせ：

SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

主催 A-Sketch Inc. / 制作 Intergroove Productions Inc.