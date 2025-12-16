ALIの新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」が、ABEMAにて配信されるオリジナルドキュメンタリー番組『ZELVIA 異端の新参者 Season2』の主題歌に決定した。

『ZELVIA 異端の新参者 Season2』はJ1リーグ挑戦2年目を迎えたFC町田ゼルビアの舞台裏に密着するオリジナルドキュメンタリー番組。チームの“2年目の壁”と向き合う姿を中心に、常識を覆しながら“常勝クラブ”への進化を目指す、クラブと選手たちの挑戦に迫る。

そんな番組の主題歌に決定したALIの新曲「CHOOSE LIFE feat. Ashley」は、英語と日本語を自在に操る次世代ヒップホップR&Bシンガー・Ashleyを迎えた楽曲。ラテンのビートに乗せて力強く歌い上げる熱い一曲となっている。

『ZELVIA 異端の新参者 Season2』は12月26日（金）昼12時より、全3話一挙放送。ALI『CHOOSE LIFE feat. Ashley』は12月26日に配信リリースとなる。

さらに、ALIは12月24日に恵比寿LIQUIDROOMにてワンマンライブ＜JUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW＞を開催。この日だけの特別なセットでのライブを予定している。チケットは一般発売中。

「CHOOSE LIFE feat. Ashley」

12月26日配信リリース

https://lnk.to/CHOOSE_LIFE

＜JUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW＞

2025年12月24日（水）OPEN:18:00 ／START:19:00

ticket：ADV:5,500yen

https://w.pia.jp/t/ali/

https://l-tike.com/ali/

https://eplus.jp/ali/

『ZELVIA 異端の新参者 Season2』番組概要

放送日時：2025年12月26日（金）昼12時〜 ※全3話一挙放送 『ZELVIA 異端の新参者 Season1』

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2012

※12月20日（土）昼12時〜12月28日（日）まで期間限定無料公開