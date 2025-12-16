西武は１７日、前巨人の高橋礼投手と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は１３６。

高橋は専大松戸から専大に進み、２０１７年ドラフト２位でソフトバンクに入団。右下手からの速球を武器として１９年には２３試合すべてに先発して１２勝を挙げて新人王を獲得した。２３年にトレードで巨人へ移籍したが２４年は２勝に終わり、今季は１軍登板がないまま戦力外通告を受けて１１月の１２球団合同トライアウトに参加していた。

高橋は球団を通して「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、１日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです。特徴のあるアンダースロー投手として、与座投手ともお互いに刺激を受け合い、吸収し合いながら、さらに成長していければと思います」とコメントした。

西武は高橋、今井がポスティングシステムを利用してメジャーへ移籍することが濃厚とあって、先発陣の強化は急務だった。広池球団本部長は「同級生である与座投手と同じチームになることでこれまで以上に連携を深め、互いに高めあってくれることを期待しています。本来の姿を取り戻すことができれば先発、リリーフを問わず起用できる投手です」と新天地での活躍に期待を寄せていた。