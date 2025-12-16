女優のエイミー・シューマーが、夫のクリス・フィッシャーとの結婚生活に終止符を打ったことをインスタグラムで公表した。二人には6歳の息子ジーン君がおり、「困難な決断」を経て別々の道を歩むことを明かした。投稿には、列車に乗る二人の写真とU2の楽曲「アイ・スティル・ハヴント・ファウンド・ホワット・アイム・ルッキング・フォー（終わりなき旅）」が重ねられていた。



【写真】7年の結婚生活に終止符を打った2人

キャプションにはこう記されている。「クリスと私は7年の結婚生活を終えるという困難な決断をしました。互いを深く愛しており、今後も息子の育児に集中していきます。この時期、プライバシーを尊重していただければ幸いです」



さらにエイミーは冗談めかして、劇的な減量や、夫クリスが「まだまだ女性を惹きつけるホットなジェームズ・ビアード賞受賞シェフ」であることが破局の理由ではないと付け加えた。



エイミーは以前、米テレビ番組で「7周年はスウィートラブで祝う」と語っていたが、今回の投稿の締めくくりでは「円満で、愛と敬意に満ちています。家族は永遠です」と綴り、別れを前向きに表現した。



二人は2017年11月、ニューヨークでキャンドルライトディナーを楽しむ姿が報じられ交際が噂に。2018年2月にはインスタグラムで交際を公表し、その直後にマリブで約80人を招いた親密な結婚式を挙げた。参列者にはジェニファー・アニストンやラリー・デヴィッドら著名人も含まれていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）