ＣＡＤ技術でデザインされた文様。（資料写真、フフホト＝新華社配信）

【新華社フフホト12月16日】中国内モンゴル自治区赤峰市巴林（バイリン）右旗の無形文化遺産工房では、コンピューター支援設計（CAD）技術がモンゴル族の伝統的な文様に新たな命を吹き込んでいる。

定番の草原文様をデジタルデータで分解、再構築することで、設計サイクルが3割短縮され、以前は数日かかっていた図案のデザインが今では短時間で正確に実現できる。デジタルプリントとスマート刺しゅう設備を連携させた生産により、刺しゅうの精度は誤差0.3ミリ以内に抑えられ、1日の平均生産量は6倍に増加した。

モンゴル族の刺しゅうの図案をデザインするＣＡＤ装置。（資料写真、フフホト＝新華社配信）

地元ではここ数年、デザイン要素を5千種類余り統合した製品データベースを活用して、工房に24時間迅速に対応する個別カスタマイズシステムを構築。顧客はニーズに応じて文様や材質、技術を自ら選択できる。同時に、工房は北京服装学院の専門家チームと協力して、伝統的な要素を深く掘り下げながら、スマート温度調節機能付き蒙古袍（モンゴル族の民族衣装、デール）や3Dプリント技術による銀装飾品など12の主要な革新的製品を開発。生産額は年間3千万元（1元＝約22円）を突破した。

デジタル技術は生産方法を変えただけでなく、モンゴル族の刺しゅうの文化的魅力を地域や境界を超えて広げている。地元は、国内初のモンゴル族無形文化遺産デジタル博物館を設立し、720度パノラマ映像投影や仮想現実（VR）試着などの技術を駆使して、貴重な刺しゅう文化財83点をクラウド上に移動させた。ユーザーは画面に触れるだけで刺しゅうの細部を隅々まで鑑賞でき、バーチャル試着も可能。これまでに50万人以上がオンラインで利用し、草原文化がより生き生きとした形で世界中に広がっている。（記者/哈麗娜）