『おは朝』卒業発表・岩本計介アナ、長野・美ヶ原高原でガッツポーズ “壮絶な挑戦”に向け練習始める
ABCテレビの岩本計介アナウンサー（49）が16日までに、ABCテレビアナウンス部の公式インスタグラムに登場。長野・美ヶ原高原で登山に挑戦した姿を公開した。
【写真】長野・美ヶ原高原でガッツポーズを決めた『おは朝』岩本計介アナ
インスタグラムでは「来年3月のおは朝卒業企画で、エベレストの入り口に立つべく、いよいよ練習登山が始まりました！長野県松本市の美ヶ原高原へ。ここにしかない山の稜線、空の青に魅せられました」とつづり、雪が残る山の上でガッツポーズを決める岩本アナの写真を投稿した。
朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を卒業する岩本アナは「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す。岩本アナの『おは朝』人生を締めくくる、雄大で壮絶な挑戦が始まる。
この投稿に「岩本さん頑張ってください!!」「輝いてますよー！素敵」「体壊さないようにしてくださいね」「怪我だけは気をつけ下さいね！」といった応援の声が寄せられた。
