我が家・坪倉、新幹線で“不快”だったエピソード告白「なんか納得いかなくない？」
お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が、15日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！』（月〜木曜 後11：30、土曜 深0：00）に出演。新幹線での不快な出来事を語った。
【写真】“世界に一つだけの棚”に観葉植物が飾られた坪倉の自宅ショット
番組冒頭で「そんな顔する？ってことが最近あって」と切り出した。名古屋で仕事があって、新幹線で東京まで帰る際、スタッフが用意してくれたチケットがあったが、予定より1時間ほど早く行動できることになり「自分で乗変して1時間早く帰ることに」と説明。「グリーンでも隣が空いてる席がなかった」「でも早く帰れるならいいやって」と予約した。
席に向かうと、「俺の席に座るところに、リモアのコロコロが…でかいのがまず置いてあって。イスのところにデカめのヴィトンのバッグが置いてあって。その上にモンクレールのダウンジャケットがかぶせてあるみたいな」「横見たら“それっぽい”人が足を伸ばして、8割ぐらいイスを倒して座ってる状態だった」と説明した。
「いやぁ俺そこの隣か…と思ったけど、まあそれはしょうがない」と割り切って、「すみません、ここなんです」と声をかけると、相手は「はあ…って。なんでそんな顔するのって思って。俺もイヤだよ」などと、反応の悪さに怒りを感じたという。
その後、座っていても「こっちにはみ出してるわけじゃないけど、すっごい圧迫感」と不快感が続いた。たまたま空いていた斜め後ろの空席を見つけ、次の駅の新横浜から東京まであまり人が乗ってこないことも考慮しつつ駅員に許可を取り、移動することにした。
一応のマナーとして、隣の人に「どかしてもらったのにすいません移動します」と伝えたところ、「なんかもう、舌打ちはしてないけど舌打ちしてるような顔して」「せっかく…最初からそっち行けよみたいな顔されて」とさらに不快に。その後も、「斜め後ろの席に移って（その人を）見たら、わざわざ（荷物を）戻しながらちょっと見てんの、俺のこと」と説明。「もう新横浜から誰か乗れ！なんか納得いかなくない？隣に座られたくないなら、2人分の金払えばいいじゃん」「俺は覚悟があったからいいんだけど、あんな顔されてさ」とイライラが爆発していた。
