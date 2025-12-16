内閣府は、自衛隊の基地など重要施設周辺の土地や建物の、昨年度の取得状況を調査し、外国人や外国系法人による取得が全体の3.1パーセントにのぼったと明らかにしました。

内閣府は、重要土地等調査法をもとに、自衛隊やアメリカ軍基地などの重要施設の周辺およそ1キロや国境の離島などを「注視区域」に指定し、土地の利用状況などを調べています。

内閣府は、16日、昨年度の調査結果を公表し、11万3827の土地や建物が取得され、そのうち外国人や外国系法人による取得が3498と、全体の3.1パーセントにのぼったことを明らかにしました。

中でも中国が47.5パーセントを占めてトップで、台湾、韓国と続いています。

後閑駿一・日本テレビ

「東京都北区の住宅地の一角に自衛隊の駐屯地があります。この周辺で外国人が200を超える土地や建物などを取得していたということです」

東京都北区にある自衛隊の補給統制本部や防衛省の市ヶ谷庁舎など、都市部の重要施設周辺で外国人や外国系法人による取得が多かったということです。

一方、重要土地等調査法では、重要施設の機能を妨げるような土地の利用について、中止の命令などを出すことができますが、昨年度はそうした行為は確認されておらず、内閣府は、「引き続き調査を実施していく」としています。