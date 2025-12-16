BitStarはインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Database」のデータに基づき、2025年に活躍した動画クリエイター、チャンネル、PR投稿のランキングを発表した。

【画像】公開された7カテゴリのランキング一覧

YouTube・Instagram・TikTokといった主要プラットフォームを横断し、膨大な投稿データをAIで解析し、7つのカテゴリに分けてランキングにした。集計期間は1月1日から11月30日までとなる。

公開されたランキングには、「YouTube チャンネル総再生回数ランキング」などが含まれている。2025年に最も再生されたチャンネルは、大谷翔平の歴史的な活躍を連日取り上げてきた「SPOTVNOW」。ついで人気YouTuberグループの「東海オンエア」がさすがの強さを見せつけている。

レポートの全体統括で、プラットフォームごとに役割分化が明確になったとし、三大トレンドとして「コンテンツのプロクオリティ化」「実利・タイパ志向の消費行動」「音源の機能的消費」を挙げている。

いずれも視聴者は「話題だから見る」のではなく、「自分にとって意味があるか」を基準にコンテンツを選択すると総括した。

（文＝リアルサウンドテック編集部）