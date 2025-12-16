YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは12月15日、自身のInstagramを更新。親友の結婚式に参列したことを報告しました。（サムネイル画像出典：りょうさん公式Instagramより）

YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは12月15日、自身のInstagramを更新。親友の結婚式に参列したことを報告したところ「りょうくんの結婚式かと」「バチェラーに見えた笑」といった声が寄せられています。

【写真】「りょうくんの結婚式かと」

「次はりょうの番か…」

りょうさんは「親友の結婚式でケーキを用意させていただきました」とつづり、3枚の写真を投稿。自身のソロショットや新郎新婦のショットで結婚式の様子を伝えています。りょうさんが用意したというケーキはタワー型の豪華なもので、とても盛り上がったことでしょう。

ファンからは「りょうくんの結婚式かと」「次はりょうの番か…」「りょうくんはいつ結婚するの？」や「バチェラーに見えた笑」「バチェラーみある」「バチェロッテの出演者？」といった声が寄せられました。

ディズニーショットに「ぜったい彼女といっとるやん」の声

10月13日には、東京ディズニーシーでのソロショットを公開したりょうさん。この投稿には「彼女とは順調そうだね〜」「ぜったい彼女といっとるやん」「まさかとしみつとダブルデート…!?」といった声が寄せられていました。ファンはりょうさんの恋愛事情が気になっているようです。
(文:堀井 ユウ)