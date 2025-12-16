生産量日本一を誇る「県産養殖クロマグロ」の品評会が13日、長崎市で開かれました。

ツヤのある赤身やたっぷり脂ののった “トロ”。

おいしそうなマグロがずらりと並びます。

13日に長崎市で行われた、県産の養殖クロマグロの品評会。

品質向上や消費拡大につなげようと毎年開催されていて、県内各地の養殖業者7社が自慢のマグロを出品。

県の水産部の職員や県の内外の小売業者など約30人が、色合いや脂の乗り方などの見た目のほか、味を審査します。

（県まぐろ養殖協議会 安藤 翔平会長）

「長崎はあまりマグロを食べない文化が昔からあると思うが、魚がおいしければ自然と人気は高まっていくと思うので、生産者で切磋琢磨していいマグロをつくれるように努力する」

養殖クロマグロの生産量が、全国トップの長崎県。

潮の流れが激しく海水が混ざり合うことから、養殖場に適しているといいます。

今年も高品質のマグロがそろい、審査員の頭を悩ませます。

（農水省 顧問）

「非常に高い質で今年の審査は特に難しい。養殖のマグロは脂がたくさん乗っていて、乗りすぎている問題がずいぶん前はあったが、ちゃんと赤身からトロまできれいにグラデーションが入っていて素晴らしい出来」

（県内の仲卸業者）

「甲乙つけがたい。あとは好み。いい作品ばかり。長崎の地場でも浸透してもらえれば僕らもうれしい」

審査の結果、新上五島町の「橋口水産」が最優秀賞に選ばれました。