年末年始、大勢の買い物客でにぎわう石川県金沢市の近江町市場で、16日、火の取り扱いや避難経路を確認する防火パトロールが行われました。

防火パトロールでは駅西消防署や分団員ら合わせて10人が近江町市場の37の店舗を回りました。

消火器は「文字」でなく、「絵」の表示です

▽消防職員…「消火器が変わって、文字でなく、絵で表示されているものでないとダメです」

▽飲食店の大女将…「わかりました。すぐ手配します」

金沢市内では今年に入ってから12月16日までに62件の火災が発生し、コンセントまわりのほこりなどによる電気器具の火災が多くなっているということです

金沢市駅西消防署西田幸司消防司令は「県民の皆さんには、今から寒くなるので暖房器具を使うことが多くなるが、火の取り扱いには十分注意してもらいたい」と注意を促しました。

近江町市場ではインバウンドの外国人観光客も多く訪れていて、年末のピーク時にはおよそ5万人でにぎわいます。近江町市場では、地震や火災が起きた場合などに備えて自動翻訳ソフトを導入し、多言語の館内放送で避難誘導ができるようにしているということです。