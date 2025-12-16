好き＆行ってみたい「福島県のパワースポット」ランキング！ 「海雲山慈眼院高蔵寺」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福島県のパワースポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：海雲山慈眼院高蔵寺／34票2位は「海雲山慈眼院高蔵寺」でした。福島県会津若松市にある高蔵寺は、奥の院に祀られる観音様が広く信仰を集める霊場です。歴史ある伽藍と落ち着いた境内の雰囲気が心を静め、心願成就や厄除けを願う参拝客が後を絶ちません。
回答者からは「名前が独特だから」（20代女性／大阪府）、「神社や山が多く自然豊かそうだから行ってみたい」（20代女性／東京都）、「佇まいが良くて行って見たいから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
1位：磐梯山／48票1位は「磐梯山」でした。福島県を象徴する活火山・磐梯山は、自然と信仰が融合したスピリチュアルな山として人気です。裏磐梯の絶景やトレッキングコース、歴史ある伝説も多く、訪れる人々に力を与えるとされています。四季折々の姿も魅力です。
回答者のコメントを見ると「とても紅葉が良いと知人に勧められたため」（40代女性／北海道）、「民謡の曲で有名なので、一度行ってみたい」（50代女性／北海道）、「霊峰として知名度あるし、火山のエネルギーに満ちた場所だから」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)