女優の鈴木砂羽（53）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に出演。30代での決断について語った。

現在77歳の母が住む静岡県浜松市の実家は、鈴木が30代で「最長ローンを組んで建てた」という。

小学生のときに両親が離婚。母と暮らし、その後女優に。実家の借家から犬の散歩に出た際、空き地を発見。「緑が生い茂って奥にボロ屋。それがすごくかっこよく見えた。土地を買って、上物を生かしてリフォームできないかと考えたのが30歳のとき」で、「そこから、私家建てればいいんだ！と。家があればいつでも浜松に帰れる自分のおうちが持てるんだ、と思った。母の居場所もできる」と思い立ち、土地探しや住宅メーカーを調べたという。

「死ぬまでにはなんとかなるでしょ」とローンを組み、「あの頃は十字架を背負ったとか言ってました」と回想した。仕事のモチベーションにはなったものの、「なきゃないほうがいい。さっさと返した方が楽」と本音も。現在も返済中というが「多分大丈夫です」と笑った。

「母も77になって、これからどうするのかなと思って。友だちに彼氏ができたから“あんたたち住まない？”とか言ってる」と、実家の行く末も気になってきているようだ。

実家にはよく帰るといい、「母は頭はしゃっきりしてるけど、体が段々いろいろおぼつかなくなってきて。歩けないので車いすを押してスーパーとかに…」と、母の手伝いにも励んでいることを明かしていた。